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منح صينية وأسماء علماء وهيكلة"الحرية والعدالة"بأحراز "التخابر مع قطر"

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منح صينية وأسماء علماء وهيكلة"الحرية والعدالة"بأحراز "التخابر مع قطر" منح صينية وأسماء علماء وهيكلة"الحرية والعدالة"بأحراز "التخابر مع قطر"
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد فهمى" وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وعشرة آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" والمخصصة لاستكمال فض أحراز المتهمين فى القضية .

وبفض الأحراز الخاصة "بكريمة" ابنة المتهم أمين الصيرفى واستكمال عرض الفلاشة الثانية تبين أنها بها ملفات تتحدث عن المنح الصينية وأسماء أشخاص مرشحين لها وبعضها يتحدث عن قوافل تتجة إلى غزة والبعض يتحدث عن جداول فعليات لبعض قيادات جماعة الإخوان وتحديد لأماكن وتاريخ الفاعلية المنوطة لكل منهم وبعض الملفات تتحدث عن نتيجة الانتخابات 2012 وملفات دعوى لبناء مساجد.

كما تضمنت الأحراز ملفا يحتوى على تحديث لأسماء بعض العلماء وبياناتهم وهواتفهم ومحلات إقامتهم والبعض من الملفات يتحدث عن خطة دعم ترشيح المتهم الأول "مرسى" مشيرا إلى الحديث عن الثورة وسرقتها من جانب المرشح المنافس "شفيق"، وملفا يتضمن البرنامج المقترح لحزب الحرية والعدالة ويتضمن الدولة والمبادئ السياسية والتنمية المكتملة والبرنامج الاقتصادى والقضايا الاجتماعية والثقافة والفن، وملفا عن النظام الداخلى لحزب الحرية والعدالة بدء من تعريف الحزب والهيكل القانونى له وشروط العضوية وتضمن رسم بتنظيماته والهيكل الإدارى له والأمانة العامة للحزب، وملف عن رؤية الحزب ومبادئه ومنهجه والأهداف التى يسعى إليها وتحديد شكل الدولة وفقا لمفهوم الحزب متحدثاً عن الأمن القومى والسياسة الخارجية.

ولاحظت المحكمة أن الملف الذى ظهر تالفا فى البداية تم وضعه فى ملف آخر وتمكنت من فتحه وهو ملف باسم العلاقة بين الحزب والجماعة من 5 صفحات يتحدث عن برنامج الحزب ولائحته وعلاقة الحزب بجماعة الإخوان.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
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مصر 365

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