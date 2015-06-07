ضبط 15 من القيادات الوسطى بـ"الإخوان".. و6 من أعضاء اللجان النوعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 عنصراً من القيادات الوسطى لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالتعدى على منشآت عامة وخاصة، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها.

وأسفرت الحملات التى شنتها وزارة الداخلية عن إجهاض مخططات أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، التى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، حيث تم ضبط 6 من أعضاء تلك اللجان بمحافظات الغربية وكفرالشيخ وبورسعيد.

كما تم ضبط 4 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتحررت المحاضر اللازمة تمهيداً للعرض على النيابات المختصة.

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