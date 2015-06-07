رفع جلسة محاكمة "مرسى" بـ"التخابر مع قطر" لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمى" وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وعشرة آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر" لإصدار القرار وفضت المحكمة فى جلسة اليوم الأحراز الخاصة بابنة المتهم "أمين الصيرفى".

أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.