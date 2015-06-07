حبس عاطل بتهمة النصب على راغبي الحج

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإنشاء شركة سياحية وهمية، للنصب على راغبي الحج والاستيلاء على أموالهم.

> وردت المعلومات إلى مباحث السياحة تفيد بقيام خالد .ع، عاطل، بإنشاء شركة سياحية وهمية وأسماها “المشتاقون لزيارة الرسول”، والإعلان عن فتح باب الحجز للحج لهذا العام فى الصحف، على الرغم من إنتهاء جميع القرعات العلنية للحج تحت إشراف وزارة السياحة.

> وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ودلت التحريات على صحة المعلومات وعقب تقنين الاجراءات تمت مداهمة مقر الشركة فى مصر الجديدة وتم ضبط المتهم

كما تم التحفظ على الأوراق والمستندات، و5 جوازات سفر خاصة بالضحايا من عملاء الشركة، و4 شهادات صحية، تم ارسالهم جميعا الى المعمل الجنائى.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.