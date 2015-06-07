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دعاء خليفة: الجميع يحمل خطاياه لجهاز الشرطه

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دعاء خليفة: الجميع يحمل خطاياه لجهاز الشرطه دعاء خليفة: الجميع يحمل خطاياه لجهاز الشرطه

علقت دعاء خليفه أحد مؤسسى تمرد، ان مشهد رفع الحذاء على صوره وزير الداخليه اللواء مجدى عبد الغفار وحرقها،  هو مشهد «عبثى»،  لا يمكن قبوله تحت أى ظرف من الظروف ولابد من تقديم الفاعل إلى محاكمه عادله أسوه بنائب مأمور مركز شرطه فارسكور ، لانه يحاكم لنفس السبب.

موضحة، ان الخلاف الذى حدث بين نقابة المحامين وبعض من رجال الشرطه بمركز فارسكور،  اخذ مناحى أخرى واستغل لاغراض سياسيه وانتخابيه وعلى الجميع ان يعلم ان رجال الشرطه عنصر بشرى يخطىء ويصيب منهم الصالح ومنهم الطالح كما ان فئه المحامين منهم قامات كبيره ومنهم من لا يتوارع عن فعل اى شىء من اجل المال .

ولو كان هناك فى نقابة المحامين، رجلاً رشيدا لنزع فتيل الأزمة قبل إشتعالها لأن التلويح بالاضراب العام يضر بمصلحة الوطن ويظهر دوليا وكأن بها اضرابات واعتصامات ، وهو أيضا ضربا بعرض الحائط لمصلحة المواطن والمفروض على الجميع خدمته.

واضافت خليفه،  انه على الأخ عماد فهمى المحامى ان لا يستغله الاخرون لتحقيق مأرب اخرى.

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