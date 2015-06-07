المصريين الأحرار يناشد الصحف لإرسال بعثات مثقفة لمقابلة مثيلاتها فى العالم

أكد الدكتور أيمن ابو العلا، سكريتر عام مساعد حزب المصريين الأحرار، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى حظيت بنجاح فاق كل التوقعات ، ولذلك ينبغى أن يكون هناك دور قومى لكل المؤسسات المصرية من أجل الترويج لمصر فى الخارج والعمل على درء أكاذيب الاخوان، فعلى سبيل المثال فالهيئة العامة للاستعلامات ينبغى ان يلحق بها تغيير جذري في اعضاءها مع منحها امكانيات وكفاءات دبلوماسية تستطيع أن تتواصل مع الخارج مع زيادة عدد فروعها، كما أن الصحف القومية والخاصة ينبغى أن ترسل بعثات مثقفة لمقابله مثيلاتها على مستوي العالم مع ترجمة يومية لإصداراتها وإرسالها إلى مختلف وسائل الإعلام ودعوة الصحفييين ورؤساء التحرير لتبادل الآراء سواء بالذهاب أو الدعوة.

وقال أبو العلا، عبر صفحته الرسمية للفيس بوك، أنه يتعين على النقابات المهنية والعمالية أن تصدر منشورات دورية مترجمه بجميع اللغات تخاطب بها النقابات الموازية وتوضيح الصورة أولا بأول مع دعوة أعضائها لزيارة مصر.

أما عن دور الاحزاب والقوى السياسية، فاشار أبو العلا، إلى أنه يجب أن تضاعف من مجهوداتها فى التواصل مع الأحزاب مختلفة الرؤي السياسية مع عمل زيارات متكررة متبادله بكثافة مع عمل زيارات متكررة لبرلمانات العالم، وفيما يخص وزارة السياحه طالب أبو العلا، بأن تسهل لكل إجراءات وتكاليف الزيارات المتبادلة سواء من طيران أو إقامة مع الترويج السياحي من خلال ندوات ووقفات منظمة قانونية في البلاد المختلفة مكونه من الجاليات المصرية وتفعيل دور هيئة التنشيط السياح