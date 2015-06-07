ننشر إتهامات وأسماء أعضاء جماعة الإخوان فى قضية «فض إعتصام النهضة»

أحال النائب العام هشام بركات، 379 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات في قضية فض إعتصام النهضة بعد أسابيع من عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في 2013 عقب.

وأبرز المحالين هم:

1- سيد النزيلى محمد -هارب

> 2- أبو العلا سيد عبدالمجيد -هارب

> 3- أحمد عبده محمد سيد -هارب

> 4-جمعة احمد محمد السيد -هارب

> 5- حسام محمد خالد -هارب

> 6- رزق عبدالتواب رزق -هارب

> 7- سعد زغلول العشماوى -هارب

> 8- عادل عبدالرحيم فواد -هارب

> 9- عبدالسلام محمد زكى -هارب

> 10- عبدالكريم محمد عبدالمقصود -هارب

> 11- عبدالمجيد محمد عمران -هارب

> 12- عبدالناصر محمد فؤاد -هارب

> 13- يحيى ابو المجد حسن -هارب

> 14- عزت صبرى يوسف -هارب

> 15- محمود محمد على -هارب

> 16- عكاشة محمد عكاشة -هارب

> 17- على سيد بطيخ -هارب

> 18- على جابر درويش -هارب

> 19- على عبدالتواب على -هارب

> 20- مجدى حلمى الزمر -هارب

> 21- محمد ابراهيم هستكة -هارب

> 22- محمد حسام الدين محمود -هارب

> 23- محمد سعد عليوة -هارب

> 24- محمد عبدالمجيد الفقى -هارب

> 25- محمود جابر مصطفى -هارب

> 26- محمود رحيم محمد -هارب

> 27- عصام الدين حشيش -محبوس

> 28- عزت مصطفى مصرى- هارب

> 29- جمال عبدالفتاح العشرى- محبوس

> 30- محمد زكريا زكى – محبوس

> 31- محود محمد مسعود مخلى- سبيله

> 32- رمضان عاضى عبدالسلام – مخلى سبيله

> 33- محمود محمد محمد – مخلى سبيله

> 34- محمد صالح عباس – مخلى سبيله

> 35- أسامة ناصر عثمان – مجاهد محبوس

> 36- عصام محمد حبيب – مخلى سبيله

> 37- طارق حامد منصور- محبوس

> 38- علاء على حنفى- محبوس

> 39- خيرى خضرى رواش – محبوس

> 40- عبدالرحمن حنفى ابراهيم – محبوس

> 41- أسامة على عبدالحميد – مخلى سبيله

> 42- بدر عبدالوكيل حسن- مخلى سبيله

> 43- أحمد طلاو حافظ ابراهيم -مخلى سبيله

> 44- عبدالحميد نصر عبدالحميد -مخلى سبيله

> 45- أحمد عبدالستار حسانين موسى- محبوس

> 46- أحمد على غريب- محبوس

> 47- مصطفى محمد عبدالمنعم -محبوس

> 48- مطاوع على حسن ادريس- مخلى سبيله

> 49- محمد عبدالرحمن دسوقى- محبوس

> 50- محمد نبيل عبدالحافظ- محبوس

> 51- محمد عبدالله حسن- محبوس

> 52- أبو الفتوح محمود العك- محبوس

> 53- محم عثمان أحمد مخلى- سبيله

> 54- أحمد اسماعيل سلام مخلى- سبيله

> 55- عماد محمد عطية -محبوس

> 56- نادى عيد مصطفى -مخلى سبيله

> 57- هانى صديق قنديل -مخلى سبيله

> 58- جاد الرب على جاد الرب- مخلى سبيله

> 59- محمد على أحمد ابراهيم -مخلى سبيله

> 60- حسام الدين سليمان- محبوس

> 61- أحمد على زكى- مخلى سبيله

> 62- حذيفة سيد عبدالواحد- مخلى سبيله

> 63- أحمد رجب عبدالحميد- محبوس

> 64- عصام حامد عبدالله- محبوس

> 65- أسامة أحمد عوض- محبوس

> 66- أحمد حسن أحمد مخلى- سبيله

> 67- أحمد سمير أحمد مخلى- سبيله

> 68- عطية حمدان خليل مخلى- سبيله

> 69- أبو زيد أحمد أبو زيد مخلى- سبيله

> 70- ياسر محمد طه- محبوس

> 71- عادل عبدالمنعم عبدالموجود- مخلى سبيله

> 72- مهنى فاروق بدوى- مخلى سبيله

> 73- ابراهيم محمد ابراهيم- محبوس

> 74- رضا السعيد أحمد- محبوس

> 75- طلعت علاء الدين عبدالمنعم- محبس

> 76- محمود سمير رمضان- محبوس

> 77- خالد صلاح اسماعيل- محبوس

> 78- صبحى محمود محمد- محبوس

> 79- محمود محمد محمد- مخلى سبيله

> 80- محمد سيد مخلوف- محبوس

> 81- محمد على عمران- محبس

> 82- مصطفى محمد أحمد -محبوس

> 83- أحمد مصطفى أحمد- محبوس

> 84- محمد عبدالمعبود داوود- مخلى سبيله

> 85- حسام معتمد أحمد مخلى- سبيله

> 86- ابراهيم عبدالمنجى مرسى- مخلى سبيله

> 87- عصام محمد شراراة -مخلى سبيله

> 89- أحمد جمال محمد- محبوس

> 90- أحمد على محمد على -محبوس

> 91- أحمد عيسى عبدالمنعم سيد- محبوس

> 92- أحمد مرسى الخورى- محبوس

> 93- أشرف عيد محمود- محبوس

> 94- خضير شعبان خضير- مخلى سبيله

> 95- عمرو نصر محمد سيد- مخلى سبيله

> 96- كريم عطية مهنى- محبوس

> 97- مصطفى فتحى حسين ابراهيم – مخلى سبيله

> 98- أشرف عبدالعليم محمد عبدالمولى- محبوس

> 99- جودة عيسى عفيفى يونس- محبوس

> 100- حامد بيومى عبدالعزيز الابيارى- محبوس

> 101- خليفة راضى محمد عطيفى- محبوس

> 102- سليمان مختار سليمان – محبوس

> 103- طارق عيد محمد- محبوس

> 104- محمد عبدالفتاح محمد- محبوس

> 105- محمد محمود سالم -محبوس

> 106- أشرف محمد عبدالغنى- مخلى سبيله

> 107- محمد أحمد محمد- مخلى سبيله

> 108- محمد سليم محمد محمد- مخلى سبيله

> 109- مصطفى عبدالخالق حبيب- محبوس

> 110- هانى محمد عبدالرازق- محبوس

> 111- وليد عامر شحاتة -محبوس

> 112- وليد محمود سيد -محبوس

> 113- أحمد دهشان محمد -محبوس

> 114- مصطفى السيد كيلانى- مخلى سبيله

> 115- علاء الدين حسن محمد -مخلى سبيله

> 116- عاصم محمد رمضان- مخلى سبيله

> 117- أحمد محمد شرف- محبوس

> 118- عبدالله ربيع عبدالتواب -محبوس

> 119- منصور محمود عبدالله- محبوس

> 120- عبدالرحمن عبدالهادى أحمد- مخلى سبيله

> 121- محمد عبدالناصر عبدالتواب- مخلى سبيله

> 122- محمود محمد عادل – مخلى سبيله

> 123- ناجح فولى هاشم – مخلى سبيله

> 124- أحمد محمد عابد- مخلى سبيله

> 125- ابراهيم منتصر ابراهيم – مخلى سبيله

> 126- محمد عادل محمد – مخلى سبيله

> 127- محمد عبدالرحمن عبدالعزيز- مخلى سبيله

> 128- خمادة غانم عبدالتواب- محبوس

> 129- ياسر محمد فتحى – محبوس

> 130- حسن أحمد حسن- محبوس

> 131- ياسر عفيفى عفيفى- مخلى سبيله

> 132- صابر يوسف عبده- محبوس

> 133- حمادة محمد عبدالحفيظ محبوس

> 134- عمرو فاروق مبروك -محبوس

> 135- محمد عبدالكريم عرفة- محبوس

> 136- أحمد على أحمد- محبوس

> 137- جمال أحم صاوى- مخلى سبيله

> 138- محمد محمود دسوقى- محبوس

> 139- طارق محمد عاطف -محبوس

> 140- عمرو عطا عبدالحميد- مخلى سبيله

> 141- أحمد عبدالفتاح عبدالمعطى- محبوس

> 142- إسلام عادل إبراهيم- محبوس

> 143- زكريا محروس أحمد -محبوس

> 144- ابراهيم مصطفى البكرى -محبوس

> 145- رمضان صالح ابراهيم- محبوس

> 146- إسلام فاروق مهدى- محبوس

> 147- فؤاد عبدالواحد حسن- محبوس

> 148- خالد محمد على- محبوس

> 149- عاطف على حامد- محبوس

> 150- على عبدالرؤوف على- محبوس

> 151- أنس مصطفى حسين- محبوس

> 152- رفعت طلعت تامر- محبوس

> 153- إيهاب محكد عبدالمجيد طايل- محبوس

> 154- بدر محمد عبدالمقصود- محبوس

> 155- أيمن فتحى سعيد- محبوس

> 156- عبدالرحمن محمد السيد- محبوس

> 157- محمد وجيه عيد- محبوس

> 158- محمود عبدالمجيد محمود- محبوس

> 159- باسم جمال كمال- محبوس

> 160- عمرو رمضان عاشور- محبوس

> 161- كريم عادل رشاد- محبوس

> 162- زياد الضوى أبو الحجاج- محبوس

> 163- عبدالله ابراهيم عبدالله- محبوس

> 164- اسلام محمود محمد- محبوس

> 165- مصطفى محمد على -محبوس

> 166- محمد أحمد عبدالمجيد- محبوس

> 167- أحمد محمد البنا- محبوس

> 168- أحمد بلال سعد الدين- محبوس

> 169- هشام شعبان حسن- محبوس

> 170- محمود عادل السيد- محبوس

> 171- إسلام على يُسر- محبوس

> 172- محمد فؤاد عبدالحميد- محبوس

> 173- سعيد عبدالظاهر حسن- محبوس

> 174- طارق السيد أحمد- محبوس

> 175- ضياء الدين صبرى- هارب

> 176- عيد ابراهيم الدسوقى- هارب

> 177- عبدالله بهجت راشد -مخلى سبيله

> 178- محمد أسامة أحمد مخلى- سبيله

> 179- محمود طه على- محبوس

> 180- أحمد حسنى مسعود -محبوس

> 181- أحمد السيد زكى -مخلى سبيله

> 182- عبدالرحمن حافظ هلال- مخلى سبيله

> 183- محمد أنور لبيب- مخلى سبيله

> 184- ياسين عزت خلف- مخلى سبيله

> 185- عاصم عبدالحميد البطاوى- مخلى سبيله

> 186- اسلام عطا شندى- محبوس

> 187- محمد مجدى عبدالغفار- مخلى سبيله

> 189- عمرو عبدالمعطى سيد- مخلى سبيله

> 190- أنس ياقوت فرغلى- مخلى سبيله

> 191- أسامة محمد عبدالفتاح- محبوس

> 192- محمد فتحى عبدالتواب-محبوس

> 193- أحمد كمال ابراهيم- مخلى سبيله

> 194- أسامة أشرف صلاح -مخلى سبيله

> 195- اسلام سليمان عيد -مخلى سبيله

> 196- عبدالرحمن حسن عبدالصمد

> 197- كريم سعد السيد يوسف -مخلى سبيله

> 198- ممدوح إيمان عطية محمود- مخلى سبيله

> 199- ياسر أحمد محمد مخلى سبيله

> 200- عصام عادل مصطفى جمعة مخلى سبيله

> 201- ياسر أحمد أبو شتيت مخلى سبيله

> 202- ابراهيم سعيد محمد حسن مخلى سبيله

> 203- وليد حسن شعراوى -هارب

> 204- محمد مجيب حسين- مخلى سبيله

> 205- أحمد سعد الرفاعى -مخلى سبيله

> 206- حسام حسن خليل -مخلى سبيله

> 207- ماجد محمد بكر -مخلى سبيله

> 208- عبدالناصر حسنى حسن -مخلى سبيله

> 209- أحمد محمد محمود- مخلى سبيله

> 210- ابراهيم سعد سلام- مخلى سبيله

> 211- عبدالقادر مهنى محمد- مخلى سبيله

> 212- محمد جابر شعيشع- مخلى سبيله

> 213- رائد ابراهيم جمعة- مخلى سبيله

> 214- محمد مجدى محمود- مخلى سبيله

> 215- أحمد جلال بسيونى -مخلى سبييله

> 216- أحمد محمود فؤاد- مخلى سبيله

> 217- عبدالرحمن حسن متولى- مخلى سبيله

> 218- كمال عبدالخالق مرسى- مخلى سبيله

> 219- جمال محمود أحمد- مخلى سبيله

> 220- عمرو حسن جاد- مخلى سبيله

> 221- محمد عاشور الحفناوى- مخلى سبيله

> 222- ياسر عبدالعظيم عبدالوهاب- مخلى سبيله

> 223- محمد سيد القاضى- مخلى سبيله

> 224- أسامة سيد طوخى- مخلى سبيله

> 225- محسن عواد عواد – مخلى سبيله

> 226- حسن محمد مسعود -مخلى سبيله

> 227- رشاد أحمد رشاد- مخلى سبيله

> 228- أحمد محمد مراد عبدالحافظ- مخلى سبيله

> 229- محمد عبدالستار سيف مخلى سبيله

> 230- عبدالرحمن رجب محمد- مخلى سبيله

> 231- مصطفى محمد عواد- مخلى سبيله

> 232- محمد محمود محمد- محبوس

> 234- أحمد عبالقادر عبدالعزيز مخلى سبيله

> 235- عبدالرحمن محمد عبدالحكيم- مخلى سبيله

> 236- أحمد حسنى نصر- مخلى سبيله

> 237- أحمد على مخلوف- مخلى سبيله

> 238- أكرم كريم عبدالسلام مخلى سبيله

> 239- محمد شعبان عبدالقادر- مخلى سبيله

> 240- جمال حسنى السيد- مخلى سبيله

> 250- محمد مصطفى عبدالرازق- مخلى سبيله

> 251- أبو الخير توفيق حلمى- محبوس

> 252- محمد رمضان هاشم -مخلى سبيله

> 253- محمود كامل محمد- مخلى سبيله

> 254- كامل محمود عويس- مخلى سبيله

> 255- أيمن أحمد عبدالفتاح- مخلى سبيله

> 256- سيد محمد عيد- مخلى سبيله

> 257- ربيع عبدالوهاب على- مخلى سبيله

> 258- خلف عبدالله أحمد- مخلى سبيله

> 259- حسين احمد حسين -مخلى سبيله

> وأحتوى أمر الإحالة الذى أعده النائب العام على الإتهامات الآتية:

> أولاً: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء لرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وإرتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لإنتمائهم السياسيى وأفكارهم ومعتقداتهم.

> ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الاصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، وإحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

> ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى نفس المتجمهرين فكرتهم، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الإتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.

كما انهم ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على ابلاغهم امر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائرة ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحاقظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الاسكندرية وميدان “الشون” بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التى وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها وإتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، فى ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.

وجاءت إتهامات النيابة لعناصر التنظيم الإرهابى كالتالى: تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعددوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لادخل لإرادتهمم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.