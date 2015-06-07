ورشة لـ«التخطيط والقومي للإنسان» حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

التقى الدكتور أشرف العربي وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع جورج إسحق، و كمال عباس، أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة2015، وقد ناقش أعضاء المجلس مع وزير التخطيط أهم المقترحات الخاصة باللائحة التنقيذية وذلك طبقاً لما انتهت إليه ورشة حول القانون والتي عقدها المجلس فى 4 مايو الماضي، بمشاركة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أصحاب المصلحة.

كما تم تقديم مقترحات بشأن اللائحة التنفيذية مقدمة من نقابات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية ،وقد تم الإتفاق على عقد جلسة حوار بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية وذلك يوم 15يونيو الجارى وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط لأجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصلحة حول اللائحة التنفيذية للقانون وذلك قبل صدورها.