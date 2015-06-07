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تعليم السويس : لا شكاوي وامتحان اللغة العربية للثانوية سهل وخفيف

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تعليم السويس : لا شكاوي وامتحان اللغة العربية للثانوية سهل وخفيف تعليم السويس : لا شكاوي وامتحان اللغة العربية للثانوية سهل وخفيف

قال ايمن سمير المسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس،  أن أمتحان اللغة العربية للثاعة الثانوية العام مر بسلام ولم تتلقي المديرية أى شكاوي والطلاب أشادوا بالامتحان وأنه كان خفيف وسهل.

وأضاف في بيان إعلامي، أن الأمتحانات أنطلقت اليوم للنظام الحديث وسط إجراءات أمنية مشددة استهدفت التأمين الشامل لأعمال الامتحانات بحضور  4018 طالباً الامتحان فى مادتى اللغة العربية و التربية الدينية  داخل11 لجنة .

 و كان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس قد أكد استقرار لجان الامتحان و انتظام العمل بها  و عدم تلقى غرفة عمليات المديرية أية شكاوى من أسئلة الامتحان التى جاءت جميعها فى مستوى الطالب المتوسط .

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