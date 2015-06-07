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عباس شومان: إلغاء امتحان 360 طالبا ووقف أعضاء 5 لجان بسبب المخالفات

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عباس شومان: إلغاء امتحان 360 طالبا ووقف أعضاء 5 لجان بسبب المخالفات عباس شومان: إلغاء امتحان 360 طالبا ووقف أعضاء 5 لجان بسبب المخالفات
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إنه تم إلغاء ندب أعضاء 5 لجان بالكامل منذ بدء امتحانات الثانوية الأزهرية وحتى الآن بينها لجنة فى محافظة سوهاج و3 لجان فى الغربية وواحدة فى كفر الشيخ، قائلا: "لدينا البديل ولا نسمح أبدًا بالتراخى والتسيب وهو ما حدث فى هذه اللجان".

وأضاف وكيل الأزهر خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمشيخة الأزهر بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية، أن 360 طالبًا تم إلغاء امتحاناتهم لمخالفات حمل محمول واعتداء على المراقبين وتمزيق للأوراق وضبط غش عن طريق البرشام.

وتابع شومان: "لدينا فى بعض المحافظات محاولة تدخل من أولياء الأمور وصل إلى حد اعتداء المسلح"، لافتًا إلى أن آخرها كان فى محافظة كفر الشيخ حيث توجهت لجنة كبيرة من مشيخة الأزهر بقيادة القيادات مكثت طوال وقت اللجنة باللجان إلى أن حدث حصار لأعضاء اللجنة، موضحًا "الجميع بخير بفضل سيطرة رجال الأمن والشرطة ووزارة الداخلية ومديرية أمن كفر الشيخ".

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