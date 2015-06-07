"التعليم" تحرم الطلاب المتورطين فى الاعتداء على الملاحظين من الامتحانات

قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه فى حالة ثبوت واقعة تعدى طلاب الثانوية العامة بمدرسة الجهاد الثانوية بنين بإدارة البدارى بأسيوط، سيتم حرمانهم من دخول باقى الامتحانات حتى تنتهى هذا العام.

وأضاف سعد فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الواقعة مماثلة لواقعة حدثت العام الماضى بمحافظة كفر الشيخ وتم إلغاء امتحان قرابة 15 طالبا وحرمانهم من الامتحانات.

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