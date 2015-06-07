"عمليات الثانوية": استبعاد 6 ملاحظين ورئيس لجنة.. وأول حالة غش لطالبة

شهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة "نظام حديث" الذى أداه اليوم 510 آلاف طالب وطالبة، تسرب الامتحان خلال النصف الساعة الأولى من بدئه على مواقع التواصل الاجتماعى، وأعلنت غرفة عمليات الثانوية أنه تم استبعاد 6 ملاحظين ورئيس لجنة، وأن أول حالة غش كانت لطالبة.

وقال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد طلاب الثانوية العامة وصل إلى 510178 طالبا وطالبة، فى 1522 لجنة الفترة الأولى امتحان اللغة العربية، مشددا على أن عدد حالات الغش اليوم وصلت إلى 25 حالة.

وأشار سعد، إلى أنه تم تلقى بلاغ من لجنة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات الرئيسية، بوجود تصوير ورقة أسئلة الامتحان عن طريق المحمول بلجنة الشهيد محمد محمد جودة عثمان الثانوية بنين رقم اللجنة 502 بإدارة الخانكة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مضيفا أنه تم ضبط الطالب.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن الغرفة تلقت بلاغا بوجود محمول مع الطالبة "أ.ع" بلجنة الحامول الثانوية بنين، حيث قامت بتصوير ورقة الأسئلة وإرسالها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم الاتصال بمندوب لجنة الإدارة باللجنة للوصول إلى الطالب الذى قام بالتصوير وذلك عن طريق استخدام العصا الإلكترونية.

وأضاف سعد أن رئيس لجنة الإدارة قطاع القاهرة أبلغ بوجود حالة غش بالمحمول بإدارة العمرانية بلجنة الإيمان للتعليم الأساسى وتم ضبط الطالب "ع.م"، وأنه تلقت الغرفة بلاغا بوجود حالة غش بالمحمول وتصوير الأسئلة وإرسالها لمواقع التواصل الاجتماعى بلجنة الخانكة، وتم التواصل وتم ضبط الطالب.

كما تلقت الغرفة أيضا بلاغا من رئيس لجنة الإدارة قطاع القاهرة بوجود حالة غش بالمحمول وتصوير الأسئلة وإرسالها لمواقع التواصل الاجتماعى بلجنة المدرسة الرسمية المتميزة للغات بإدارة حلوان وتم ضبط الطالب "ص.ر"، كما تم اكتشاف حالة غش بالمحمول بلجنة أبو كبير الإعدادية الحديثة عن طريق الطالبة 3 طالبات، وتم ضبطهن ووجد المحمول مخيطا بشنطة إحداهن.

وأضاف سعد، أن الغرفة تلقت بلاغا من لجنة الإدارة قطاع القاهرة بلجنة حلوان الثانوية بنات بإدارة حلوان التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن الملاحظين داخل اللجنة يحملون التليفون المحمول مغلقا، وأنه تم الاتصال برئيس اللجنة والتنبيه عليه بضرورة سحب التليفونات من الملاحظين تنفيذاً للتعليمات الموجودة على ظهر خطاب الندب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن الغرفة تلقت بلاغا من لجنة الغش الإلكترونى بأن هناك طالبا بلجنة مدرسة محمد زهران الثانوية بنين شرق الإسكندرية بدوى رقم جلوس وتم الاتصال برئيس اللجنة، الذى قام بدوره بتفتيش الطالب ولم يجد معه أى وسائل مساعدة للغش، مشيرة إلى أنه تم تلقى بلاغ من رئيس لجنة الإدارة قطاع القاهرة بوجود حالة غش بالمحمول بإدارة العمرانية بلجنة الإيمان للتعليم الأساسى وتم ضبط الطالب (ع.م).

وتابعت الوزارة أنه تم إبلاغ الغرفة بوجود طالب يؤدى الامتحان مكان طالب آخر بلجنة ناصر الابتدائية 2 بمغاغة - المنيان وفى لجنة شبرا الثانوية بنين رقم قويسنا - المنوفية وجد أحد الطلاب ومعه جهاز إرسال واستقبال وتم ضبط محمول مع 6 طلاب وسماعة مع طالب بلجنة تريان للتعليم الأساسى الحامول بكفر الشيخ كما وجد تليفون محمول بلجنة الشهيد غريب عبد التواب ث بنين رقم 383 – بنى سويف – الواسطى ووجد تليفون محمول بلجنة منشأة البكارى ث بنات رقم 337 – بإدارة كرداسة الجيزة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ورد بلاغ من رئيس لجنة الإدارة قطاع القاهرة بوجود محمول بلجنة العبور ث بنين رقم 508 مع الطالب أحمد ممدوح حسن جلوس رقم 400271، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الطلاب وتحويلهم للتحقيق.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم استبعاد رئيس لجنة فى قطاع الإسكندرية، واستبعاد 6 ملاحظين من أعمال الامتحانات وتطبيق القانون بعد إحالتهم إلى الشئون القانونية، مشيرا إلى أن أول حالة غش كانت من طالبة.

واستنكر رئيس عام الامتحانات دور الملاحظين داخل لجنة الامتحانات قائلا: لكل ملاحظ 10 طلاب كيف لا يقدر على السيطرة على اللجنة، ومستحيل الطالب يحاول الغش دون معرفة الملاحظ، ومش ممكن أن يخرج الطالب تليفون دون معرفة المراقب.

وقال سعد، إنه بعد بدء الامتحان ظهرت أسئلة الدور الثانى بامتحانات العام الماضى وتم التوجه إلى المطبعة السرية للتأكد منها، لافتا إلى أنه بعد فترة نشرت ورقة أسئلة أخرى وتم التأكيد أنها لامتحان اللغة العربية الذى يختبره الطلاب اليوم، موضحا أن أول حالة تم اكتشافها للجنة كانت لجنة أبو كبير بالشرقية، وتم تكثيف المراقبين داخل اللجنة.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن الطلاب يضعون التليفونات فى أماكن مختلفة فى ملابسهم وكل يوم نكتشف وسائل مختلفة فى الغش، قائلا: الطالب اللى ذى ده مش داخل يمتحن داخل يغش، قائلا: أول حالة غش كانت لطالبة.

وأكد رئيس عام الامتحانات، أن ورقة الامتحان بعد التاسعة صباحا فقدت سريتها وأصبحت لدى جميع الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وما يحدث هو محاولة غش إلكترونى.