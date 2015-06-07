سمكرى ذبح طفلته أمام والدتها وسلم نفسه لرجال مباحث دار السلام

سلم سمكرى نفسه إلى قسم شرطة دار السلام واعترف بأنه ذبح ابنته بسبب خلافات بينه وزوجته، ونقلها إلى المستشفى فى حالة حرجة، فتحرر له المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغا اليوم بإصابة طفلة عمرها 6 سنوات بجرح ذبحى ونقلها إلى المستشفى فى حالة حرجة بين الحياة والموت، فكلف رجال المباحث بالانتقال إلى مكان الحادث.

تبين من التحريات أن بين والدى المجنى عليها خلافات منذ سنة وعندما طلبت الزوجة منه شهادة ميلاد ابنتهما لإلحاقها بالمدرسة اعترض وحاول إقناعها بالعودة إلى مسكنهما وعندما رفضت أشهر سلاحا أبيض وذبح به ابنتهما أمام أمها.

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