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سطو مسلح على المطرب كريم نور صاحب أغنية "الدنيا زى المرجيحة"بالعجوزة

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سطو مسلح على المطرب كريم نور صاحب أغنية "الدنيا زى المرجيحة"بالعجوزة سطو مسلح على المطرب كريم نور صاحب أغنية "الدنيا زى المرجيحة"بالعجوزة
تعرض المطرب كريم نور، صاحب أغنية "الدنيا زى المرجيحة"، إلى عملية سطو مسلح بدائرة قسم العجوزة، وتمكن الجناة من إجباره على النزول من سيارته وسرقتها، والاستيلاء على هاتف محمول تحت تهديد السلاح.

كان اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطاراً من المقدم كريم على رئيس مباحث قسم العجوزة ومعاونيه الرائد شريف الحجار وهانى مندور يفيد قيام مجهولين بإيقاف المطرب كريم نور باستخدام الأسلحة البيضاء، وسرقة سيارته، ومتعلقاته الشخصية.

وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها حول الواقعة، وبإخطار اللواء طارق نصر مدير امن الجيزة، امر بسرعة ضبط الجناه وتقديمهم للنيابة.
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