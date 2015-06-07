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وزير النقل: تنفيذ مشروعات بقيمة 70 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

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وزير النقل: تنفيذ مشروعات بقيمة 70 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة وزير النقل: تنفيذ مشروعات بقيمة 70 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة
أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أنه تم التغلب على المشكلات المتراكمة فى هذا القطاع، حيث شهد هذا العام إنجازات حقيقية على أرض الواقع، تم تنفيذها فى توقيتات زمنية غير مسبوقة، خاصة فى مجالات الطرق والكبارى، لافتا أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للعديد من مشروعات اليوم يستكمل هذا المشهد.

وقال المهندس هانى ضاحى وزير النقل خلال افتتاح الرئيس السيسى لـ 39 مشروعا، اليوم الأحد، إنه تم الانطلاق فى الطرق القومية بأطوال وصلت إلى ثلاثة آلاف و200 كيلو متر بتكلفة تصل لـ 37 مليار جنيه، وأنه يجرى زيادة الشركات المنفذة والمعدات للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، مشيرا إلى أنه يجرى على التوازى تطوير شبكة الطرق القديمة، بالاضافة إلى توفير معدات حديثة لصيانة الطرق.

وأوضح وزير النقل أنه يتم العمل حاليا فى مشروعات بقيمة 70 مليار جنيه، ويجرى العمل فى 4 مراحل لمترو الانفاق، بالإضافة إلى التجهيز لبدء العمل فى خط القطار المكهرب بقيمة مليار ونصف المليار دولار، بالتعاون مع الجانب الصينى، وتنفيذ مخطط لتطويرخطوط المترو القائمة حيث يجرى توريد حوالى 20 قطارا جديدا للخط الأول وصل منها قطاران بالفعل.

وأشار المهندس هانى ضاحى وزير النقل إلى أنه يجرى التنسيق لتطوير ترام الجديدة، وكذلك ترام الإسكندرية ووضع خطة لتطوير مرفق السكك الحديدية بقيمة 79 مليار جنيه على مدار عشر سنوات، حيث تم الانتهاء من تطوير 258 مزلقانا، وجارى التعاقد لتطوير 442 أخر، بالإضافة إلى العمل على تأمين محطات السكك الحديدية بوسائل التأمين اللازمة.

ووجه وزير النقل الشكر للقوات المسلحة على تعاونها مع وزارة النقل وما تقدمه للشعب المصرى من خدمات وعاهد أبناء الشعب المصرى على المضى قدما فى تحقيق أمل الأمة ورفع شأن الوطن.


>بالصور..الرئيس يفتتح 39مشروعا جديداً بتكلفة 5مليارات و884 مليون جنيه.. المشروعات نفذتها القوات المسلحة والحكومة فى مجال الخدمات.. وافتتاح مركزين لعلاج الأورام.. واستصلاح 10 آلاف فدان بالفرافرة
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