هبوط اضطرارى لطائرة بمطار شرم الشيخ بسبب وفاة راكبة

هبطت اليوم الأحد طائرة تابعة لخطوط النيل قادمة من الكويت إلى القاهرة اضطراريا بمطار شرم الشيخ لإنقاذ حياة راكبة.

وأفاد يسرى عبد الوهاب رئيس شركة النيل للطيران بأن قائد الطائرة فوجئ بإصابة راكبة مصرية بأزمة صحية حادة يستلزم سرعة نقلها للمستشفى فطلب من برج المراقبة بمطار شرم الشيخ السماح له بالهبوط الاضطرارى لإنقاذ الراكبة إلا أنها توفت قبل هبوط الطائرة بمطار شرم الشيخ بدقائق قليلة على الرغم من تدخل فريق الضيافة بالطائرة ومحاولة أفاقتها بجهاز الصدمات وتم إنزالها واستأنفت الطائرة رحلتها إلى القاهرة مرة أخرى.

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