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بالفيديو..الرئيس يعتذر للمحامين .. وامتحانات الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع همت سلامة

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بالفيديو..الرئيس يعتذر للمحامين .. وامتحانات الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع همت سلامة بالفيديو..الرئيس يعتذر للمحامين .. وامتحانات الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع همت سلامة
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

أخطر اعترافات خلية “أولاد الشاطر” عن تجسس الإخوان .

الرئيس يفتتح 39 مشروعا نفذتها الحيش بتكلفة 6 مليارات جنيه بالمحافظات .

محلب يسال وزير الآثار عن حقيقية نقل تمثال الكاتب المصرى على سيارة نقل .

500 الف طالب ثانوي يبداون امتحان العربي.. وتسريب الامتحان بلجنة بالشرقية.

اليوم .. الاهلي يواجه الافريقي والزمالك يسعي للثأر من سانجا الكونغولي .

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مصر 365

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