بالصور … 1681 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد امام 9 لجان‎

أدى اليوم، 1681 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد، أمام 9 لجان علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة صرح صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد وقال ان الامتحانات سهلة وفى متناول الطالب ولم تسجل غرفة العمليات اية شكاوى من مادة اللغة العربية حيث اعرب طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد عن سعادتهم من امتحان اللغة العربية، وأكدت عدد من الطالبات من لجنة مدرسة نجيب محفوظ بمدينة الخارجة، سهولة الامتحان وتضمنه جميع النقاط من المقرر والكتاب المدرسى.

على جانب آخر احتشد أولياء الأمور أمام اللجان للاطمئنان على أبنائهم وسط تشديدات أمنية مكثفة تم الدفع بسيارة إسعاف خارج كل لجنة تحسبًا لوقوع أي حالات إغماء أو إصابات بين الطلبة.