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افتتاح مطعم بريطاني يقدم مأكولات من «الحشرات»

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افتتاح مطعم بريطاني يقدم مأكولات من «الحشرات» افتتاح مطعم بريطاني يقدم مأكولات من «الحشرات»

افتتح في مدينة كارديف البريطانية مطعم فريد يقدم لزبائنه أطباقا من الحشرات فقط.

يقدم هذا المطعم الذي أطلق عليه اسم “PESTaurant” إلى زبائنه مأكولات مطبوخة من الجراد والصراصير والجنادب والديدان وغيرها من الحشرات.

يقول هيو تايلور (67 سنة) أحد زبائن المطعم، “لقد سبق لي أن ذقت طعم الصراصير، ولكنها لم تكن بهذا الطعم اللذيذ”. وأضاف “الحشرات يجب تناولها لأنها لذيذة جدا، ولكن يجب معرفة كيفية تحضيرها”.

اندهش الصحفيون عندما شاهدوا الناس واقفة في طابور للدخول الى المطعم، حتى ان العاملين فيه لا يتمكنون من تلبية الطلبات بسرعة.

ووفقاً لما أفادت به وكالات الانباء، يقول احد الزبائن “جئت مع شقيقاتي الى المطعم لتذوق الديدان، تبين انه ليس لها طعم خاص، ولكنها مغذية جدا”.

ويذكر ان العلماء كانوا قد توقعوا منذ مدة ان تصبح الحشرات في المستقبل القريب، مكافئة وبديلة للحوم، خاصة في البلدان النامية.

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