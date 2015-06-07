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فحص 8 فنادق و43 شقة مفروشه بالسويس للبحث عن المطلوبين قضائيًا

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فحص 8 فنادق و43 شقة مفروشه بالسويس للبحث عن المطلوبين قضائيًا فحص 8 فنادق و43 شقة مفروشه بالسويس للبحث عن المطلوبين قضائيًا

أرشيفية

قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن القوات وضباط المباحث الجنائية قاموا بحملة تمشيطية موسعة بمنطقة السخنة وداخل المحافظة لضبط الهاربين والمطلوبين قضائيا والخارجين عن القانون بالفنادق والشقق المفروشة.

 أضاف مدير الأمن، فى تصريحات خاصة أن الحملة قامت بفحص العاملين والمترددين علي هذه الأماكن موضحا أن تم فحص 43 شقة مفروشه وتم ضبط شقتين لايملكون أى أوراق للعمل فى هذا المجال كما تم فحص 8 فنادق و68 نزيل وتبين أنهم غير مطلوبين فى أى احكام قضائية.

 تابع مدير الأمن أن عمليات الفحص لجميع المنشآة الحيوية مستمرة يوميا كأجراء احترازي لضبط أى خارجين عن القانون وضبط الهاربين من أحكام قضائية.

 أضاف، أنه تم أزالة 40 حالة أشغال طريق وتم فحص70 دراجة بخارية وتبين أن من بينهم 16 دراجة بدون لوحات معدنية ومسروقه وتم حجزها بادارة المرور ، كما تم فحص 269 من عابري نفق الشهيد أحمد حمدي و 26 مسجل خطر متهمين فى قضايا سابقة قضوا فترة عقوبتها للوقوف على معيشتهم وهل يقومون باى اعمال خارجة عن القانون من عدمه.

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