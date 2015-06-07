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اللون الأبيض لإطلالتك الصيفية على طريقة نجمات هوليوود

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اللون الأبيض لإطلالتك الصيفية على طريقة نجمات هوليوود اللون الأبيض لإطلالتك الصيفية على طريقة نجمات هوليوود

الأحد 07-06-2015 15:21

لطالما كان الفستان الأسود القصير هو الخيار الأول لمن تواجه حيرة في اختيار إطلالتها. ولكننا لاحظنا، في الفترة الأخيرة، حضوراً بارزاً للفساتين البيضاء الناعمة في إطلالات أجمل النجمات. فهذا اللون يضفي لمسة من الرقي والأناقة على إطلالتك، لتظهري بشكل جميل وغير متكلّف. ويمكن أن تأخذي أفكاراً جديدة لارتداء هذا اللون الجميل من إطلالات النجمات في الصور أعلاه.
مرونة هذا اللون تجعله مناسباً لجميل ألوان البشرة. ولكن تذكّري أنه كباقي الألوان يضمّ درجات مختلفة، فاحرصي على اختيار الدرجة المناسبة لإطلالتك. شاهدي كيف تألقت به السيدة الأولى في أمريكاً ميشيل أوباما Michelle Obama والممثلة الأنيقة كيري واشنطون Kerry Washington فبدت إطلالاتهن مشرقة وجذابة.
وعلى الجانب الآخر، ارتدى العديد من النجمات ذوات البشرات البيضاء هذا اللون، وحصلن على إطلالات ناعمة وجذابة.
شاهدي إطلالات كريستين ستيوارت Kristen Stewart وجيسيكا تشاستاين Jessica Chastain، على سبيل المثال .
قد يرى البعض هذا اللون مملاً أو غير لافت للأنظار. ولكن طريقة ارتدائك له يُمكنها أن تجعله أجمل. نسّقيه بطرق مختلفة في كلّ مرة ترتدينه كعقد بارز، مثل إطلالة العارضة كارا ديليفين Cara Delevingne، أو كتصميم عصريّ وغير مكرّر كإطلالة فيكتوريا بيكهامVictoria Beckham ، أو كإطلالة يومية جذابة مع حقيبة ملوّنة كإطلالة ميراندا كير Miranda Kerr.
شاهدي معنا في الصور أعلاه أجمل الإطلالات الصيفية باللون الأبيض وأخبرينا أيها الأجمل، برأيك؟

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سيدتي