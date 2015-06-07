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تصاميم صيفية جميلة من ريس

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تصاميم صيفية جميلة من ريس تصاميم صيفية جميلة من ريس

الأحد 07-06-2015 14:54

تمكن ريس الصيفية لرمضان 2015 من الحصول على طلة مريحة ومناسبة لفصل الصيف الحار. حيث تتراوح الطبعات المتموجة بين اللون الازرق الكوبالت واللون الخوخي. كما تطغى طبعات جلد الثعبان على فساتين هذه المجموعة وتتنوع بين درجات البرتقالي والزهري.
في هذه المجموعة يتم تسليط الضوء على نوعية الفساتين الطويلة ذات الرقبة العالية مع حزام أنيق على الخصر كما وانه من أبرز القطع ايضا الجامبسوت الاسود والابيض ذو الرقبة العالية التي تأتي في شكل سلسلة ذهبية متشابكة مما يضفي اطلالة أنيقة مناسبة لفصل الصيف وتساعد امرأة ريس على التألق بأسلوب حياة فاخر يليق بها وبذوقها الرفيع.

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سيدتي