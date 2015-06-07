للأمهات.. اعرفى إزاى تتعاملى مع طفلك لو بلع نقود أو دبابيس

قد يتعرض بعض الأطفال للاختناق أو لـ"الشرقة" التى تعيقهم عن التنفس ومن الممكن أن تتسبب فى الوفاة إذا ابتلع شيئا أو جسما غريبا كالنقود أو الأشياء المعدنية والدبابيس وغيرها، لكن عند اتباع بعض الإسعافات مع الطفل تتفادى الأم اختناق الطفل.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور سمير فتحى الأشقر بعض التعليمات لتعامل الأم مع طفلها عند تعرضه للاختناق نتيجة لابتلاعه بعض الأشياء الصلبة سواء قطعة من النقود أو الدبابيس أو المسامير أو قطعة من الحلوى الصلبة، فيجب على الأم أن تقوم بإمالة الطفل لأسفل على بطنه، أو على أحد جانبيه ويتم الضرب على ظهره حتى يكح ويتنفس الطفل بشكل طبيعى.

ويتابع أن العلامات التى تظهر على الطفل تدل على ابتلاعه شيئا ما، زرقان فى الوجه، وعدم القدرة على التنفس، فعند ظهورها يجب أن تتصرف الأم مع الطفل بشكل سريع ولكن بطريقة صحيحة.

كما يحذر د. سمير فتحى الأشقر الأمهات من نوم الطفل على ظهره فى هذه الحالة لتجنب أى مضاعفات، من الممكن أن تؤدى إلى وفاته، لذا من الضرورى الانتباه جيدا للطفل والمتابعة معه واستشارة الطبيب وإجراء الفحوصات والأشعة للتأكد من خروجها .