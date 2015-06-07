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18 طالباً إخوانياً يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى سجن وادى النطرون

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18 طالباً إخوانياً يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى سجن وادى النطرون 18 طالباً إخوانياً يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى سجن وادى النطرون
أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، بنظامها الحديث، فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، دون أى معوقات، مضيفا أنه تم متابعة توزيع أسئلة الامتحانات من مركز توزيع الأسئلة الموجود بمديرية التربية والتعليم بدمنهور إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح "التداوى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن عدد الطلاب بلغ 25 ألفا و612 طالبا، فى 94 لجنة على مستوى المحافظة، منها لجنة بسجن وادى النطرون لعدد 18 طالبا من المحبوسين
>إلى جانب تأدية 7 من المكفوفين الامتحانات فى اللغة العربية والتربية الدينية، مشيرًا إلى استبعاد 3 مراقبين وتحويلهم للشؤون القانونية لامتناعهم عن تسليم هواتفهم المحمولة إلى رؤساء اللجان، وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم.

وفى هذا السياق كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام جميع المدارس بالمحافظة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، وتم الدفع بخدمات ثابتة ومتحركة من سيارات النجدة أمام معظم اللجان، بالإضافة إلى مشاركة فريق من خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية فى عملية التأمين.

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مصر 365