منخفض مداري في بحر العرب والارصاد تتابعه

أفاد المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل، بان صور الأقمار الصناعية تشير الى تواجد منخفض مداري على بعد 1230 كيلو مترا جنوب شرق مصيرة، متوقعا ان يتعمق هذا المنخفض خلال الـ24 ساعة القادمة مع تحركة نحو الشمال والشمال الغربي.

وشدد المركز على انه يتابع هذه الحالة عن كثب وسيصدر بيانات بأي تطورات حيث انه من المعروف بان مثل هذه الحالات الجوية يطرأ عليها تغيرات سريعة أحيانا.

وتتوقع مصادر المركز الوطني، ان تشهد البلاد اليوم طقسا صحوا وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى، ما بين 36 الى 44 درجة مئوية على المناطق الساحلية ، فيما تتراوح ما بين 45 الى 48 درجة في المناطق الداخلية ، تنخفض في المناطق الجبلية تتراوح ما بين 29 درجة الى 38 درجة مئوية.

وتكون الرياح السائدة جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول بعد الظهر والمساء إلى شمالية غربية و شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 35 كم / الساعة تصل الى 45 كم / الساعة احيانا ، مثيرة لبعض الغبار على المناطق الداخلية والمكشوفة ،والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

مغبر

> وشهدت البلاد امس ، طقس مغبر بوجه عام، وصحوا إلى غائم جزئي على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، صاحبه هبوب رياح شرقية نشطة احيانا ومثيرة لبعض الغبار على المناطق الداخلية والمكشوفة، ادت الى تدني مدى الرؤية الافقية الى اقل من 2000 متر.

ضباب

> وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ان نسبة الرطوبة المتوقعة اليوم، تتراوح بين 60 و 90% في المناطق الساحلية وتنخفض في المناطق الداخلية لتتراوح بين 45 و 85 ، وبين 30 الى 65% في المناطق الجبلية، مشيرا الى ان نسبة الرطوبة تزداد في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الغربية، الامر الذي قد يساهم في تشكل بعض الضباب على تلك المناطق.

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