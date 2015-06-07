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تعليم السويس: لا شكاوى.. وامتحان اللغة العربية للثانوية سهل

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تعليم السويس: لا شكاوى.. وامتحان اللغة العربية للثانوية سهل تعليم السويس: لا شكاوى.. وامتحان اللغة العربية للثانوية سهل
قال أيمن سمير المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة مر بسلام ولم تتلق المديرية أى شكاوى، مؤكدا أن الطلاب أشادوا بالامتحان لافتين إلى أنه كان خفيفا وسهلا.

وأضاف فى بيان إعلامى أن الامتحانات انطلقت اليوم للنظام الحديث وسط إجراءات أمنية مشددة استهدفت التأمين الشامل لأعمال الامتحانات، بحضور 4018 طالباً الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية داخل11 لجنة.

وكان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد أكد استقرار لجان الامتحان وانتظام العمل بها، وعدم تلقى غرفة عمليات المديرية أى شكاوى من أسئلة الامتحان التى جاءت جميعها فى مستوى الطالب المتوسط.

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