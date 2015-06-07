وزير الشباب: إنشاء استاد جديد بالمنيا يتسع لـ20 ألف متفرج

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة أنفقت 3 مليارات جنيه على تطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية والاستادات والمنتديات، وحمامات السباحة، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة .

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الشباب والقوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات، بأسعار تنافسية بجودة عالية. وكان لذلك أكبر الأثر فى تحقيق المستهدف من خطة التطوير، للبنية الأساسية الشبابية والرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على هامش افتتاح 39 مشروعا نفذتها أجهزة الدولة، إلى أنه بالعمل الدؤوب وحسن التخطيط، والإعداد الجيد نستطيع التطويروالتحديث، لافتا إلى أن ما تم فى مجال الشباب والرياضة، خلال الفترة الماضية ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، مشددا على أن عجلة البناء قد بدأت بالدوران فى هذا المجال.

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن وزارته تعمل فى كافة المحافظات والمناطق إيمانًا منها بالعدالة الاجتماعية وتقديم الخدمة المتميزة لجميع فئات الشعب، وهناك جهد مبذول للوصول إلى كل قطعة على أرض مصر لتحقيق إنجازات بها .

وشدد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على صيانة وضمان الحصول على أفضل خدمة لما تم إنجازه وفى نفس الوقت الحفاظ على المنشآت وصيانتها .

وأوضح الوزير أنه يجرى العمل على أن تكون كل منشأة شبابية أو رياضية مستقلة اقتصاديا، لا تكلف ميزانية الدولة، وتعمتد على مواردها الذاتية، لافتا إلى أن تطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية، عنصر أساسى لارتقاء بالشباب والعمل على اكتشاف المواهب والمهارات والمساهمة فى تطوير الخطاب الدينى، ورفع الوعى ضد المخدرات، والتوعية بأزمة الزيادة السكانية، وتأهيل الشباب للانخراط فى العمل السياسى.

واستعرض وزير الشباب عملية تطوير مركز شباب الجزيزة المقام على 50 فدانا منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يستفيد منه أكثر من 150 ألف عضو، من محافظات القاهرة الكبرى فى مختلف الجوانب الثقافية الرياضية، موضحا أن هذا المركز يضم أكبر صالة لمتحدى الإعاقة فى مصر.

وأشار وزير الشباب إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة العديد من المشروعات فى هذا المجال، منها مركز شباب المطرية وآخر فى مرسى مطروح، و20 حمام سباحة معظمها فى منطقة الصعيد، بالإضافة إلى مركز للتعليم المدنى بدمياط، وأفضل مركز لتدريب المنتخبات الوطنية بالمعادة، وإنشاء 679 ملعبا بمراكز الشباب، وإنشاء استاد المنيا بسعة 20 ألف متفرج، وإعادة إحياء استاد الدراجات باستاد القاهرة بعد 17 عاما من التوقف.