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ندوة حول مكافحة التدخين بكلية طب جامعة طنطا

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ندوة حول مكافحة التدخين بكلية طب جامعة طنطا ندوة حول مكافحة التدخين بكلية طب جامعة طنطا
نظمت كلية الطب جامعة طنطا، اليوم الأحد، ندوة حول مكافحة التدخين، احتفالا باليوم العالمى لمكافحة التدخين، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، ووزارة الصحة، بحضور الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورأمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتورة مى سلامة مستشار رئيس الجامعة لقطاع المستشفيات، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الاطباء بالغربية، والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأكد رئيس الجامعة أن أهمية محاربة التدخين تأتى من المشاركة الفعالة من الأهل بمتابعة أبنائهم، وكذلك دور المجتمع المدنى فى التوعية من أضرار هذه العادة السيئة، ودور رجال الدين فى توعية الشباب بأضرار التدخين، مؤكدا تكليف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد ندوات بصفة دورية تساهم فى الحد من ظاهرة التدخين التى تضر شباب هذه الأمة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد أحمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بدور الجامعة وما تبذله من جهد فى توعية الشباب بأضرار التدخين وعواقبة على صحة الفرد، وكذلك دور وزارة الصحة فى تفعيل قانون مكافحة التدخين ومنع التدخين داخل المنشأت الحكومية ووسائل المواصلات.
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