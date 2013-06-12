"النشوي" يؤكد انفراد "الوطن" بتعاون "قنديل" مع الشركة التي وضعت تصميم سد النهضة

كتب : فاطمة النشابي منذ 2 دقيقة

أكد الدكتور هشام النشوي، كبير مهندسي وزارة الري وعضو اللجنة القومية للهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، انفراد جريدة "الوطن" بشأن إمداد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، شركة "بلبادس" الهولندية، التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي، بمعلومات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه منصب وزير الري عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، على إنجاز التصميم.

وقال النشوي، في اتصال هاتفي له مع أماني الخياط، على قناة "أون تي في"، في برنامج "صباح أون"، إنه لم يصله أي مخاطبات بشأن البلاغ الذي قدمه رئيس الوزراء ضده وضد الجريدة. وتابع "من حقي نشر وكشف كافة الحقائق أمام الرأي العام"، ومشددا على تمسكه بما صرح به في حواره لجريدة الوطن.