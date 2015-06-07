تدريب الأطباء على الرنين المغناطيسى لتصوير القلب بدقة وبدون مخاطر

أقيم على هامش مؤتمر قسم أمراض القلب بطب الإسكندرية "كارديو الكس15" بمكتبة الإسكندرية والذى اختتمت أعمالة مساء أمس ولأول مرة فى مصر دورة تدريبية فى التقنية الحديثة لتصوير القلب وذلك عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسى.

وقال الدكتور عبد الله الأغا أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى أنه تم تدريب أطباء قلب المتخصصين على هذه التقنية الجديدة ومن ضمنه الدكتورة إيمان الشرقاوى بطب الإسكندرية.

وأشار الدكتور عبد الله الأغا والذى عمل بتخصص الرنين المغناطيسى على القلب فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005 أن الهدف من إقامة مثل هذه الدورة هو الارتقاء بمستوى الأطباء المصريين ومواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى لتوفير أحدث الطرق التشخيصية لمرضى القلب فى مصر.

وأضاف أن الرنين المغناطيسى للقلب يستطيع تصوير القلب بشكل غير مسبوق وبتفاصيل متناهية الدقة ويستطيع الطبيب التمييز بين مختلف الأنسجة بجودة لا تتوافر فى أى تقنية أخرى بالإضافة إلى عدم تعرض المريض إلى أى إشعاع متأين قد يضر به مستقبلا.

شارك فى الدورة ما يزيد على 25 طبيبا من أفضل الأطباء المصريين المقيمين بمصر والوطن العربى وشملت وسائل التدريب على المحاضرات النظرية والطرق العملية على أجهزة تحليل وقياسات الرنين المغناطيسى وتم توفير هذه الأجهزة مجانا من إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الأجهزة ولها خبرة فى هذا المجال.