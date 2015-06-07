استنشاق الحوامل للهواء الملوث يعرض طفلها للإصابة بمرض التوحد

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن تعرض النساء للهواء الملوث خلال فترة الحمل يرفع من خطر إصابة الطفل بالتوحد.

وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة تدعم نتائج دراسة مماثلة نشرت الشتاء الماضى، والتى وجدت أن هناك زيادة فى خطورة الإصابة بالتوحد بين الأطفال المولودين من النساء اللواتى يتعرضن لمزيد من الضباب الدخانى فى وقت متأخر من الحمل.

ولكن الدراسة الحديثة أثبتت أن زيادة خطر الإصابة بمرض التوحد الناجم عن تعرض النساء الحوامل لتلوث الهواء كان فى أى وقت خلال فترة الحمل وربما قبل الحمل، ووجد الباحثون أن احتمالات إصابة الطفل بالتوحد كانت مرتفعة بنسبة 150% عندما تعرض أمهاتهم لتلوث الهواء بداية من قبل الحمل وحتى الولادة.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج مثيرة للغاية لأنها تشير إلى أن التعرض التراكمى على مدى فترة الحمل قد يكون خطير جداً، ولكن المزيد من البحوث ستكون من الضرورى لفهم كيف أن التلوث قد يؤثر على احتمال إصابة الأطفال بالتوحد.