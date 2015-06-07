قريبا فى مصر.. دواء جديد يعالج الجلطة القلبية ويقلل الوفيات

أعلن الدكتور إيهاب عطية أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال انعقاد مؤتمر قسم القلب بطب الإسكندرية "كارديو الكس"، والذى اختتمت أعماله مؤخرًا، أن هناك دواءً جديدًا يسمى "بريليك" سيتم نزوله فى مصر قريبًا يعالج الجلطة القلبية.

وقال منذ سنوات كنا نستخدم أدوية مضادة لتجلط صفائح الدم مثل الأسبرين وعقار كلوبيدوجريل "بلافكس" منذ 14 عاما ولكن وجد أنه مازال هناك مرضى معرضين للإصابة بالجلطة رغم استخدام هذين العقارين خاصة عند حدوث أزمات قلبية.

وأوضح أن هناك أبحاثًا طبية أجريت على مدار 10 سنوات لاكتشاف أدوية جديدة مضادة لتجلط وتجمع صفائح الدم، مثل البرازوجريل والتيكاجريلول وتم إجراء دراسة تسمى دراسة "PLATO" والتى أجريت على آلاف المرضى فى أمريكا الشمالية وأوروبا وقارنت ما بين عقار التيكاجريلول "بريليك" والــــ كلوبيدوجريل "بلافكس"، وعند حدوث الأزمات القلبية بجانب استخدام الأسبرين، وجد أن عقار "البريليك" قد أدى إلى انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالعقار الآخر، بالإضافة إلى انخفاض التجلط داخل الدعامات على مدى 12 شهرًا، وذلك بدون خطورة على المريض.

وقال إن هناك دراسة أخرى تم عرضها لأول مرة تسمى بيجاسيس "PEGASUS " والتى أثبتت إمكانية استخدام هذا العقار بجانب الأسبرين لمدة ثلاث سنوات بعد السنة الأولى من الإصابة بجلطة الشريان التاجى، وذلك أدى إلى انخفاض نسبة حدوث الوفيات الناتجة من الأزمات القلبية وانخفاض نسبة حدوث جلطات القلب بدون حدوث أى ازدياد بنسبة النزيف لدى هؤلاء المرضى مما أعطى حماية إضافية فوق الحماية التى يعطيها الأسبرين بمفردة .

وقال بناء على ذلك عند توافر هذا العقار "بريليك " فى مصر خلال الأشهر القادمة سوف يوجد لدى أطباء القلب وسيلة جديدة قوية وفعالة وآمنة لاستخدامها لجميع مرضى الأزمات القلبية سواء تم تركيب دعامات لهم من عدمه.

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