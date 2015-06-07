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"المصرية لأمراض الكبد" تنظم مؤتمرا بعنوان "فيروس سى وشهر رمضان"

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"المصرية لأمراض الكبد" تنظم مؤتمرا بعنوان "فيروس سى وشهر رمضان" "المصرية لأمراض الكبد" تنظم مؤتمرا بعنوان "فيروس سى وشهر رمضان"
عقدت الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية اليوم، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "فيروس سى وشهر رمضان"، الهدف هو إعطاء نصائح لمرضى الكبد فى رمضان والإعلان عن انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية فى شهر سبتمبر المقبل.

شارك فى المؤتمر الدكتور يسرى طاهر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، والدكتور طاهر الزناتى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى والدكتور خالد الباسل استشارى الكبد والجهاز الهضمى.

ناقش المؤتمر الأغذية التى يجب أن يتناولها مريض الكبد خلال شهر رمضان والفئات التى يمكنها الصوم والفئات التى لا ينصح لها بالصوم أثناء شهر رمضان، وتم تحديد عدد الوجبات التى يتناولها المريض خلال اليوم، وتم تحديد الأطعمة التى يتناولها المريض كما ناقش المؤتمر العلاجات الحديثة لفيروس سى ومدى فعاليتها فى علاج مرضى فيروس سى، الذين يعانون من النوع الجينى الرابع الموجود فى وأنسب العلاجات للمريض المصرى.

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مصر 365

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