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"سياحة السويس": 70% نسبة الإشغالات بالسخنة قبل 10 أيام من شهر رمضان

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"سياحة السويس": 70% نسبة الإشغالات بالسخنة قبل 10 أيام من شهر رمضان "سياحة السويس": 70% نسبة الإشغالات بالسخنة قبل 10 أيام من شهر رمضان
أكد محمد جودة، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، أن نسبة الإشغالات السياحية وصلت إلى 70% قبل 10 أيام من شهر رمضان، بعد أن بلغت الاشغالات ذروتها بقرى السخنة لتصل من 80 إلى 90 % خلال الأيام الماضية، عقب انتهاء امتحانات الشهادات العامة الابتدائية والإعدادية والدبلومات الفنية، موضحا أن هذا الأمر طبيعى ويحدث كل عام أن تنخفض الإشغالات والإقبال على السخنة بشكل ملحوظ قبل شهر رمضان.

وأضاف مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس لـ"اليوم السابع"، أن نسب الاشغالات والإقبال بالسخنة تزداد بشكل كبير فى الاجازات والمواسم، موضحا أن نسبة الإشغالات بالقرى السياحية بلغت 75% خلال الإجازات فى الأشهر الماضية ورمضان الماضى.

وأوضح مدير عام السياحية، أن نسبة الإقبال والحضور فى اعياد شم النسيم العام والصيف الماضى كانت بلغت 100%، على عكس ما شاهدته العين السخنة فى موسم رأس السنة الميلادية وإجازة منتصف العام التى وصلت نسب الاشغالات ما يقرب من 80 إلى 90%.

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