محافظ الشرقية يعلن عن خطة إستراتيجة لتطوير الأداء الإدارى والعشوائيات

أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عن الخطة الإستراتيجية للعام 2015 / 2016، والتى ترتكز على عدد من الغايات الإستراتيجة، ومنها تطوير المناطق العشوائية بمدن المحافظة وتطوير المحاور المرورية والقضاء على الاختناقات المرورية والقضاء على الإشغالات والأسواق العشوائية.

كما تضمن الخطة تطوير الأداء الإدارى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الشرقاوى، والقضاء على كل مظاهر الفساد الإدارى والمالى بالمحافظة.

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