أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يعلن عن خطة إستراتيجة لتطوير الأداء الإدارى والعشوائيات

Google+ Print
محافظ الشرقية يعلن عن خطة إستراتيجة لتطوير الأداء الإدارى والعشوائيات محافظ الشرقية يعلن عن خطة إستراتيجة لتطوير الأداء الإدارى والعشوائيات
أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عن الخطة الإستراتيجية للعام 2015 / 2016، والتى ترتكز على عدد من الغايات الإستراتيجة، ومنها تطوير المناطق العشوائية بمدن المحافظة وتطوير المحاور المرورية والقضاء على الاختناقات المرورية والقضاء على الإشغالات والأسواق العشوائية.

كما تضمن الخطة تطوير الأداء الإدارى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الشرقاوى، والقضاء على كل مظاهر الفساد الإدارى والمالى بالمحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365