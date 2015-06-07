محافظ الشرقية يحيل رئيس وحدة صحية وطبيب للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إحالة مدير وحدة صحة الأسرة بحوض الندى التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف مركز ومدينة بلبيس وطبيب الأسنان بالوحدة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، وإيقافهم عن العمل لعدم تواجدهم أثناء زيارة المحافظ المفاجئة اليوم لوحدة صحة الأسرة بحوض الندى.

كما قرر المحافظ إحالة المسئول عن النظافة داخل الوحدة الصحية للتحقيق لتدنى مستوى النظافة وتهالك أعمال السباكة داخل دورات المياه، ومخاطبة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتوفير أخصائين فى تخصصات (الباطنة – النساء – الأطفال ) للعمل بالوحدة.

جاء ذلك فى زيارة مفاجئة للوحدة المحلية بأولاد سيف والوحدة الصحية التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، للتأكد من انتظام العمل والتزام العاملين بالتوقيع فى دفتر الحضور والانصراف وتقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب المحافظ العاملين بالإدارة الهندسية بتصحيح الصورة السيئة والانطباع السىء لدى المواطن عن الإدارات الهندسية ووصفها بأنها الشفرة الخفية لفساد المحليات.