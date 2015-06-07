أزار: سأكون أسعد شخص في العالم لو تعاقد تشيلسي مع هذا اللاعب

أكد إدين أزار لاعب تشيلسي أنه سيكون أسعد شخص في العالم في حال تعاقد فريقه مع مواطنه البلجيكي كريستيان بينتيكي مهاجم فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وقال أزار في تصريحات للصحفيين:"إذا جاء بينتيكي لنا، سأكون أسعد شخص في العالم".

وأضاف "لدي علاقة ممتازة معه ولا يوجد شيء أفضل من اللعب بجواره. بينتيكي يبلغ من العمر 25 عاما، عليه اتخاذ قرارا جيدا فيما يخص مشواره الكروي وهو في هذه السن".

وكان بينتيكي قد أثار الشكوك حول مستقبله مع أستون فيلا مصرحا بأنه يريد اللعب في أعلى مستوى ممكن من المنافسة على صعيد البطولات.