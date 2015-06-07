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ألفيش: سيكون من دواعي سروري أن أنتقل لميلان

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ألفيش: سيكون من دواعي سروري أن أنتقل لميلان ألفيش: سيكون من دواعي سروري أن أنتقل لميلان

لم يغلق دانيل ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة الباب أمام احتمال الانتقال إلى ميلان الإيطالي خلال فترة التعاقدات الصيفية.

ألفيش ينتهي تعاقده مع برشلونة أخر يونيو، ولازال النادي الكتالوني عاجزا عن إقناع ظهيره صاحب الـ32 عاما بالتجديد.

وساهم ألفيش في فوز برشلونة بثلاثية هذا الموسم بجمع الليجا مع كأس ملك إسبانيا دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفيش لشبكة سكاي إيطايا بعد فوز برشلونة على يوفنتوس في نهائي الأبطال: "سيكون من دواعي سروري ان أنتقل لميلان".

وتابع "هناك بالفعل عرض لي من إيطاليا. لكني لم أدرس حتى الآن أي شيء".

وأتم "سأفكر في كل الخيارات المتاحة ولنرى ما سيحدث".

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