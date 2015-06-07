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"واتس آب اليوم السابع": صور من حفل خطوبة عمر زكى

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أرسل المواطن مؤمن حاتم " Whatsapp Youm7" رسالة أكد خلالها احتفال عمر زكى مهاجم نادى المقاولون العرب ونجم المصرى، بخطوبته، مساء أمس السبت، بفتاة تدعى ندى يوسف -21 سنة.

كما أرسل القارئ صورة لعمر زكى بصحبة خطيبته، واحتفل اللاعب بالخطوبة فى منزل العروس بمدينة نصر، وسط حضور العائلتين، مشيرا إلى أن العروس صديقة شقيقة زوجته منذ الطفولة.

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رسالة القارئ -اليوم السابع -6 -2015
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رسالة القارئ

جانب من الرسالة -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من الرسالة

صورة لزكى وخطيبته -اليوم السابع -6 -2015
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صورة لزكى وخطيبته


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مصر 365

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