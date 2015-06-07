شومان: ضبطنا 27 موبايل مع مراقبين و112 مع طلبة بامتحانات الثانوية

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إنه تم ضبط 27 محمولا تقريبا مع مراقبين، خاصة أنهم ممنوعون من حمل المحمول كالطلاب، حيث لن يسمح باستخدام المحمول سوى لرئيس اللجنة على أن يكون بدون كاميرا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية مع هؤلاء بإلغاء ندبهم نهائيا.

وأضاف وكيل الأزهر، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمشيخة الأزهر بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية، أنه تم ضبط 112 موبايل تقريبا مع طلاب وطالبات داخل اللجان، قائلا "هو عدد كبير جدا اتخذت إجراءات فيه بعد التحقيق وصلت إلى إلغاء كامل للامتحان وإلغاء المادة حسب التحقيق.

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