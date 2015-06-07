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مصرع وإصابة إرهابيين فى قصف جوى لبؤر مسلحين بشمال سيناء

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مصرع وإصابة إرهابيين فى قصف جوى لبؤر مسلحين بشمال سيناء مصرع وإصابة إرهابيين فى قصف جوى لبؤر مسلحين بشمال سيناء
أكدت مصادر مطلعة بشمال سيناء، أن قوات مكافحة الإرهاب وجهت ضربات لبؤر إرهابية بمناطق جنوب الشيخ زويد وجنوب شرق العريش، وسقط خلال الضربات التى شاركت فيها طائرات عسكرية وآليات أمنية قتلت عددا من المسلحين، وأصيب آخرون.

وشهدت شمال سيناء تواصل عمليات المداهمات الأمنية فى مناطق جنوب الشيخ زويد، وحلقت فى سماء المنطقة 3 مقاتلات من طراز إف 16.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن معلومات وصفت بالخطيرة تلقتها أجهزة الأمن تشير إلى قيام مسلحين بعمل معاينات من على بعد لأكمنة أمنية، تم إنشاؤها على طريق العريش رفح والشيخ زويد بغرض تنفيذ عمليات انتحارية بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذا المخطط .
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