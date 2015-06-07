وزير الرى من دمياط: عرض قانون النيل الموحد على مجلس الوزراء خلال شهر

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أثناء حملة إزالة التعديات والأقفاص السمكية على نهر لنيل بدمياط أن هذه الحملة المكبرة وبهذا الحجم من المعدات والآليات لم تحدث منذ 9 سنوات منذ عام 2006، وأنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية لحصر جميع الأقفاص السمكية على مستوى مصر حتى يتم إزالتها للحفاظ على نهر النيل المصدر الرئيسى للمياه.

كما سيتم إعداد قانون النيل الموحد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال شهر ويشترك فى وضعه وزراء الرى والبيئة والصحة والزراعة والإسكان لمنع التضارب فيما يتعلق بإجراءات حماية نهر النيل.

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أننا ماضون فى اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الخاصة لحماية نهر النيل بداية من إزالة الأقفاص السمكية لعدد 1016 قفصا بمجرى النيل بدمياط، وأنه تم مسبقا التنبيه على أصحاب الأقفاص السمكية لرفع الأقفاص وإنهاء محصول السمك وقال إننا استخدمنا معدات كبيرة فى هذه الحملة كما تضع المحافظة كافة إمكانياتها لحماية نهر النيل.

وأضاف أن هذه الحملة تأتى تماشيا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأهمية حماية مجرى نهر النيل من التعديات والتلوث من أجل الأجيال القادمة.

وأكد المحافظ أن الحملة مستمرة طوال اليوم حيث تمت إزالة فيلا من أربعة طوابق بمنطقة كفر يوسف بمركز كفر البطيخ.

وكان وزير الرى ومحافظ دمياط قد قادا حملة مكبرة منذ الصباح الباكر لإزالة التعديات على نهر النيل رافقهما فى الحملة عددا من تشكيلات قوات الأمن مدعومة بأفراد وآليات للقوات المسلحة والحماية المدنية والمسطحات المائية مصحوبة بمعدات ضخمة لإزالة التعديات على جسور النيل برا وبحرا من اللوادر والحفارات العائمة على صنادل والحفارات البرمائية حيث بدأت الحملة عملها بإزالة أقفاص سمكية بعزب النهضة ثم الفتحة المغذية لترعة السلام بقرية العدلية بدمياط وإزالة الردم والأسوار بقرية العدلية والبستان على نهر النيل.