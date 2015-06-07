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الهيئة الهندسية تتعهد بتسليم الدولة 105 شون غلال نهاية أكتوبر المقبل

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الهيئة الهندسية تتعهد بتسليم الدولة 105 شون غلال نهاية أكتوبر المقبل الهيئة الهندسية تتعهد بتسليم الدولة 105 شون غلال نهاية أكتوبر المقبل
تعهد اللواء عماد الألفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من كافة شون تخزين الغلال، التى تنفذها القوات المسلحة، والبالغ عددها 105 شون على مستوى الجمهورية، بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك حينما استفسر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، عن موقف الشون والتجهيزات الخاصة بها، وطالب الرئيس السيسى بضرورة إقامة خلايا للطاقة الشمسية أعلى الشون، وتوفير حرم آمن لها، من أجل تجنب مشكلة اقتحام القوارض والحشرات لتلك الشون وتفسد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة عدم افتتاح أى شونة جديدة إلا بعد الانتهاء من كافة تجهيزاتها الفنية والميكانيكية، حتى لا تصبح مجرد مخازن للغلال، بدون تجهيزات حديثة.


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