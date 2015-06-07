السيسى يكلف وزير النقل دراسة سداد القروض.. ويؤكد: لن نترك ديونا للأجيال القادمة

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى المهندس هانى ضاحى وزير النقل، بضرورة التفكير فى كيفية سداد القروض المقترحة، لتغطية تنفيذ مشروعات التوسعات فى مترو الأنفاق الجديد، قائلا "لن نترك ديونًا ويجب ألا نترك أعباءً للأجيال القادمة، ونحسب كافة التقديرات المستقبلية قبل البدء فى التنفيذ لأى مشروع".

كما طالب السيسى وزير التربية والتعليم، فى لقاء مع مجلس الوزراء ومجلس المحافظين عبر الـ"فيديوكونفرنس"، اليوم بضرورة العمل الجاد خلال إجازة نهاية العام، للنهوض بالمدارس ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بها، حتى تليق بأبناء مصر فى العام المقبل، وأن يبدأ فى عقد الدورات التدريبية للمعلمين، حتى يتم النهوض بالعملية التعليمية مع مطلع العام الدراسى.

كما وجه الرئيس السيسى حديثه للمحافظين قائلا "كل محافظ رئيس جمهورية المحافظة ومسئول عن كل شىء بها، خاصة مراكز الشباب، وضرورة الارتقاء بها، وتنميتها باعتبارها العصب الرئيسى فى التنمية، وليس المنشآت "الأسمنت والطوب".