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رئيس عام امتحانات الثانوية: ضبط 25 حالة غش فى امتحانات العربى اليوم

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رئيس عام امتحانات الثانوية: ضبط 25 حالة غش فى امتحانات العربى اليوم رئيس عام امتحانات الثانوية: ضبط 25 حالة غش فى امتحانات العربى اليوم
كشف محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة عن أنه تم ضبط عدد من التليفونات المحمولة بحوزة الطلاب بأسيوط والعمرانية بالجيزة وحلوان والمعصرة والمنوفية بقويسنا وبنى سويف وكرداسة والعبور، لافتا الى أنه تم ضبط 25 طالبا خلال محاولتهم الغش بالمحمول.

وأضاف رئيس عام الامتحانات خلال المؤتمر الصحفى الذى الذى يعقد الآن بديوان عام الوزارة لمتابعة تداعيات أول يوم فى امتحانات الثانوية العامة فى نظامها الحديث، أنه بعد بدء الامتحان ظهرت أسئلة الدور الثانى بامتحانات العام الماضى، وتم التوجه الى المطعبة السرية للتأكيد من الأسئلة.

وأوضح رئيس عام الامتحانات أنه بعد فترة نشرت ورقة أسئلة أخرى، وتم التأكيد أنها لامتحان اللغة العربية، موضحا أن الحالة التى تم اكتشافها خاصة بلجنة بأبو كبير بالشرقية، وتم تكثيف المرقبين داخل اللجنة.

وأشار رئيس عام الامتحانات في تصريحات صحفية إلى أن الطلاب يضعون التليفونات فى أماكن مختلفة فى ملابسهم وكل يوم نكتشف وسائل مختلفة فى الغش، قائلا: الطالب اللى زى ده مش داخل يمتحن ده داخل يغش.

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