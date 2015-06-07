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نقيب معلمى الشرقية: مكتبات تبيع إجابات امتحان اللغة العربية بكفر صقر

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نقيب معلمى الشرقية: مكتبات تبيع إجابات امتحان اللغة العربية بكفر صقر نقيب معلمى الشرقية: مكتبات تبيع إجابات امتحان اللغة العربية بكفر صقر
قال هاني مرشد الأمين العام لنقابة المعلمين بالشرقية، إنة تلقى شكاوى من بعض المعلمين وأولياء الأمور بمركز كفر صقر بقيام المكتبات الكائنة بمحيط مدرستى كفر صقر الثانوية بنين وكفر صقر الثانوية بنات بتصوير ورقة الأسئلة امتحان اللغة العربية والمتداولة عبر مواقع الفيس بوك وبيعها لأولياء الأمور لمحاولة تغشيش الطلاب منها.

وعن ورقة أسئلة الامتحان تحمل ختم وزارة التربية والتعليم من مدرسة الإعداديه الحديثة بأبو كبير والتى سربت على مواقع التواصل الاجتماعى أكد مرشد أنه تقدم بمذكرة بتلك الوقائع لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالشرقية. وطالب "مرشد" بتكثيف تأمين اللجان وإحكام الرقابة عليها منعا لتسرب الأسئلة ووجود حالات "غش" من أجل تكافؤ الفرض والحفاظ على مجهود الطلاب الملتزمين بمذاكرة دروسهم.

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