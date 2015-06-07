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لجنة حصر أموال الإخوان ترفع التحفظ عن مدارس الوادى بالمنصورة

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لجنة حصر أموال الإخوان ترفع التحفظ عن مدارس الوادى بالمنصورة لجنة حصر أموال الإخوان ترفع التحفظ عن مدارس الوادى بالمنصورة
قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس رفع التحفظ عن مدرسة الوادى بالمنصورة، وذلك بعد قبول التظلم المقدم من مالكها، بعد ثبوت عدم انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، قد تحفظت على مدارس الواداى بالمنصورة، بعد ورود تحريات عن انتماء مالكيها لجماعة الإخوان الإرهابية ضمن تحفظات اللجنة خلال الفترات السابقة.

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