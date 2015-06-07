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تعليم الشرقية يحيل الطالبتين المتورطتين فى تسريب امتحان العربى للتحقيق

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تعليم الشرقية يحيل الطالبتين المتورطتين فى تسريب امتحان العربى للتحقيق تعليم الشرقية يحيل الطالبتين المتورطتين فى تسريب امتحان العربى للتحقيق
أكد هشام السنجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه قرر إلغاء الامتحان الخاص بالطالبتين المسئولتين عن تصوير امتحان اللغة العربية وتسريبه عبر المحمول، مع إحالتهما للجنة تحقيق فورية، والتى من المتوقع أن توقع العقوبة القانونية عليهما متوقعا وصول العقوبة إلى الحرمان سنتين من الامتحان.

وأضاف السنجرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التحقيق مع رئيس اللجنة والمراقبين بسبب تلك الواقعة، مضيفا أنه تم تحريز 3 أجهزة محمول بحوزة الطالبتين وتحرر محضر إدارى بالواقعة.


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