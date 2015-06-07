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وزيرا خارجية إيطاليا والجزائر يتوجهان للاتحادية للقاء السيسى

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وزيرا خارجية إيطاليا والجزائر يتوجهان للاتحادية للقاء السيسى وزيرا خارجية إيطاليا والجزائر يتوجهان للاتحادية للقاء السيسى
توجه وزيرا خارجية إيطاليا باولو جنتيلونى والوزير الجزائرى عبد القادر مساهل إلى قصر الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل بدء الاجتماع الثلاثى الثانى بين والجزائر وإيطاليا، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وسيبحث الاجتماع الثلاثى الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن سبل مزيد من دعم جهود المبعوث الأممى برناندينو ليون للتوصل إلى حل سياسى للأزمة فى ليبيا، واستبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التى لا تؤمن بالحل السياسى وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة وبما يعيد الاستقرار والأمن ويحقق المصلحة الوطنية لليبيا.

كما سيبحث الاجتماع قضية الهجرة غير الشرعية باعتبار أنها تمثل خطرا لدول شمال وجنوب المتوسط على حد سواء، خاصة وأن دول شمال إفريقيا هى دول عبور إلى الدول الأوروبية المتوسطية، وما يتطلبه ذلك من دعم جهود التنمية فى جنوب المتوسط وتوسيع نطاق الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية.
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