إبطال مفعول قنبلة أسفل عمود إنارة فى الغربية

تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة عثر عليها أسفل عمود إنارة بقرية حانون مركز زفتى على الحدود مع بركة السبع.

كان أحد المواطنين قد عثر على جسم غريب أسفل عمود إنارة بالقرية وقام بإخطار الشرطة وانتقل العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد أحمد جعيصة رئيس مباحث مركز زفتى، وقوات الحماية المدنية، وتم استدعاء خبراء المفرقعات، وتبين من فحص الجسم أنه قنبلة وتعامل معها خبراء المفرقعات وتمكنوا من إبطال مفعولها.

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